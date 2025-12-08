Champions League - Ουραζμπαχτίν: «Ξέρουμε τον Ολυμπιακό, θα είναι μία δοκιμασία για εμάς» - Real.gr

Ο προπονητής της Καϊράτ Αλμάτι μίλησε για τον αυριανό αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Champions League.

Έτοιμη, διαβασμένη και αποφασισμένη είναι η Καϊράτ Αλμάτι για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό , στην 6ης αγωνιστική της League phase του Champions League, όπως δήλωσε ο 47χρονος προπονητής της αντιπάλου των «Ερυθρόλευκων», Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν.

Μία συνάντηση που θα διεξαχθεί (9/12-17:30 ώρα Ελλάδας) στην Arena Astana, και όχι στην έδρα της Καϊράτ, στο Αλμάτι, λόγω των ψυχρών θερμοκρασιών.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δύναμη των αντιπάλων μας. Τους έχουμε μελετήσει καλά και έχουμε παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους. Έχουν καλούς νεαρούς παίκτες. Αλλά είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε . Όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο το καλύτερο για εμάς. Αυτή είναι μια δοκιμασία για εμάς. Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των φιλάθλων μας. Είμαστε χαρούμενοι που παίζουμε στο Καζακστάν», είπε ο προπονητής της Καιράτ.

Και πρόσθεσε:

«Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις διοργανώσεις. Πριν από δύο ημέρες, έπαιξε έναν αγώνα πρωταθλήματος. Δεν θεωρώ ασέβεια το γεγονός ότι μπορεί να μην μας μελέτησαν τόσο διεξοδικά.

Ο Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό του και έχει επιστρέψει στη δράση. Η προετοιμασία για τον αγώνα προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί. Είχαμε επίσης χρόνο να ξεκουραστούμε.

Για να συνηθίσουμε το τεχνητό χλοοτάπητα, φτάσαμε στην Αστάνα πέντε ημέρες πριν από τον αγώνα και κάναμε προπονήσεις εδώ. Καταφέραμε να προπονηθούμε για σχεδόν μια εβδομάδα. Δεν υπάρχουν παράπονα για τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αύριο, αφού ο αγώνας διεξάγεται στο Καζακστάν. Η ομάδα βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Το μόνο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι συνέπεια».

Σχολιάζοντας την κατάσταση με τον βασικό τερματοφύλακα Αλεξάντερ Ζαρούτσκι είπε:

«Το συμβόλαιό του έληξε. Δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω», δήλωσε ο Ουραζμπαχτίν.

Ο Ζαρούτσκι ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Καϊράτ την περασμένη σεζόν και στην έναρξη της προκριματικής περιόδου του Champions League. Ωστόσο, μετά από μια μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ ανέλαβε ως βασικός τερματοφύλακας. Ο Αναρμπέκοφ έπαιξε τρεις αγώνες στο Champions League.

Όσο για την απουσία του 17χρόνου επιθετικού της εθνικής ομάδας του Καζακστάν και της Καϊράτ, Νταστάν Σατπάεφ, τα ΜΜΕ του Καζακστάν αναφέρουν ότι υποβάλλεται σε θεραπεία στη Γερμανία.

«Ο Νταστάν Σατπάεφ, το λαμπρό αστέρι του ποδοσφαίρου του Καζακστάν, δεν ταξίδεψε στην Αστάνα με την Καϊράτ. Ο μελλοντικός επιθετικός της Τσέλσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, όπου λαμβάνει θεραπεία για τραυματισμό», αναφέρουν.

Να σημειωθεί ότι στον αγώνα της 5η αγωνιστικής του Champions League εναντίον της Κοπεγχάγης (2-3), ο 17χρονος Σατπάεφ έλαβε τρίτη κίτρινη κάρτα και έτσι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στην Astana Arena.