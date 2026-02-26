Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ πέρασαν στους «16» - Real.gr

Στους «16» του Champions League θα βρίσκεται η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν. «Ζορίστηκε» απέναντι στη Μονακό η οποία άνοιξε το σκορ στο Παρίσι στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Όμως, στο 58΄ αποβλήθηκε ο Κουλιμπαλί των Μονεγάσκων, αμέσως μετά ισοφάρισε ο Μαρκίνιος κι έτσι η Παρί -παρά την έντονη πίεση που δέχτηκε- πέρασε με ισοπαλία 2-2 (είχε επικρατήσει 3-2 στον πρώτο αγώνα) σ΄αυτή την «ενδογαλλική» μονομαχία.

Μεγάλο ματς έγινε στη Μαδρίτη, όπου η Μπενφίκα προηγήθηκε της Ρεάλ με τον Ράφα Σίλβα ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, μόλις στο 14΄.

Όμως δύο λεπτά αργότερα ο Τσουαμενί έκανε το 1-1 με τη «βασίλισσα» να φτάνει στη νίκη-πρόκριση με 2-1. Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού με τους «Αετούς».

Tα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Champions League:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-1

(23′,76′,87′ Σόρλοτ, 48′ Καρντόσο – 36′ Ορντόνιες)

Α’ αγώνας 3-3: Προκρίθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 7-4

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0

Α’ αγώνας 2-0: Προκρίθηκε η Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0

Ιντερ (Ιταλία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2

(76′ Μπαστόνι – 58′ Χάουγκε, 72′ Εβγέν)

Α’ αγώνας 1-3: Προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 5-2

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 3-2

(4′ Τονάλι, 6′ Ζοέλιντον, 52′ Μπότμαν – 51′ Ντουράν, 57΄ Καφαρκουλίγεφ)

Α’ αγώνας 6-1: Προκρίθηκε η Νιούκαστλ με συνολικό σκορ 9-3

Αταλάντα (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-1

(5′ Σκαμάκα, 45′ Τζαπακόστα, 57′ Πάσαλιτς, 90+8΄πεν. Σάμαρτζιτς – 75′ Αντεγέμι)

Α’ αγώνας 0-2: Προκρίθηκε η Αταλάντα με συνολικό σκορ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μονακό (Γαλλία) 2-2

(60΄ Μαρκίνιος, 66΄ Κβαρατσκέλια – 45΄ Ακλιούς, 90+1΄ Τεζέ)

Α’ αγώνας 3-2. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 5-4

Γιουβέντους (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-0 (διεξάγεται παράταση)

(37΄πεν. Λοκατέλι, 70΄ Γκάτι, 82΄ΜακΚένι)

Α’ αγώνας 2-5. Διεξάγεται παράταση

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1

(16΄ Τσουαμενί – 14΄ Ράφα Σίλβα)

Α’ αγώνας 1-0, Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 3-1

*Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι