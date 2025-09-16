Champions League: Πρεμιέρα με «βόμβα» και... φυσιολογικό «τρίποντο» - Real.gr

Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το Μπιλμπάο (2-0), ενώ η «πρωτάρα» στον θεσμό Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε «πάρτι» στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊντχόφεν (3-1).

Με ένα… φυσιολογικό αποτέλεσμα και μία μεγάλη έκπληξη εκκίνησε η League Phase του Champions League.

Στην πρεμιέρα η Άρσεναλ, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη διοργάνωση (1/10 στο Εμιρέιτς), πέρασε από το «Σαν Μαμές» με 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ το «μπαμ» έγινε στο «Φίλιπς Στάντιον», όπου η «πρωτάρα» στον θεσμό Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε ονειρώδες ξεκίνημα με το εμφατικό 3-1 επί της Αϊντχόφεν.

Απέναντι στο «φάντασμα» της PSV οι πρωταθλητές Βελγίου έκαναν «πάρτι» επί ολλανδικού εδάφους με τους Ντέιβιντ, Ελ Χατζ και Μακ Άλιστερ να πετυχαίνουν τα γκολ των φιλοξενούμενων.

Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (71′), ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι σκόραρε κι έδωσε ασίστ (Τροσάρ) και η Άρσεναλ έφυγε με το «διπλό» από την χώρα των Βάσκων απέναντι στην Αθλέτικ, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.