Champions League: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής ο Τζολάκης - Real.gr

Η UEFA ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και όπως ήταν αναμενόμενο έχει ερυθρόλευκο στοιχείο, καθώς κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, πραγματοποιώντας 6 σωτήριες επεμβάσεις -οι 4 σε τελικές εντός περιοχής- αποτρέποντας συνολικά 2.2 xGoals και οδηγώντας την ομάδα του σε μια τεράστια ευρωπαϊκή νίκη. Η εμφάνισή του αυτή του χάρισε και το βραβείο του MVP της αναμέτρησης το βράδυ της Τρίτης.

Κατά τα άλλα οι υπόλοιπες δέκα θέσεις της κορυφαίας ενδεκάδας μοιράζονται σε ισάριθμες ομάδες. Στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Πόρο της Τότεναμ, στο αριστερό ο Τζαφαργκιουλίγεφ της Καραμπάγκ, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο σχηματίζουν οι Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) και Γκούντερσεν (Μπόντο Γκλιμτ).

Στον άξονα τοποθετείται ο Τουράμ της Γιουβέντους, με τους Φερμίν Λόπες (Μπαρτσελόνα) και Ναβάρο (Αθλέτικ Μπιλμπάο) μπροστά του. Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης) και Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης), ενώ στην κορυφή αγωνίζεται ο Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

