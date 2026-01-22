Champions League: Στους «16» η Μπάγερν με ηγέτη Χάρι Κέιν - Real.gr

«Αγκαλιά» με την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση βρίσκεται η Λίβερπουλ μετά το 3-0 επί της Μαρσέιγ στη Μασαλία.

Η Μπάγερν συνεχίζει ακάθεκτη την εκπληκτική της πορεία στην εφετινή σεζόν. Η πρωτοπόρος της Bundesliga εξασφάλισε απόψε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας εύκολα της Σεντ Ζιλουάζ στο Μόναχο. Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας αυτής, ο Χάρι Κέιν που «καθάρισε» το ματς μέσα σε τρία λεπτά (52΄,55΄), ενώ στο 81΄ έχασε και πέναλτι! Έφτασε τα 34 γκολ στη σεζόν και είναι ακόμα Ιανουάριος…

«Αγκαλιά» με την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση βρίσκεται η Λίβερπουλ μετά το 3-0 επί της Μαρσέιγ στη Μασαλία. Οι «κόκκινοι» είναι στους 15 βαθμούς που, εκτός απροόπτου, θα αποδειχθούν αρκετοί. Το όριο των 11 βαθμών που αποτελεί εγγύηση για μια θέση τουλάχιστον στα play off (ενδιάμεση φάση) ξεπέρασαν η Μπαρτσελόνα (4-2 τη Σλάβια στην Πράγα), η Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) και η Τσέλσι (1-0 την Πάφο). Και οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν στην τελευαία αγωνιστική (27-28/1) θέση στην οκτάδα. Στους 12 βαθμούς και η Γιουβέντους με το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο ματς «Αετούς» στο 81΄, όμως έχασε την ισορροπία του σε εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά από την εστία.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, αποκλείστηκαν Άιντραχτ, Σλάβια, Καϊράτ Αλμάτι και Βιγιαρεάλ. Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν καταλαμβάνει την 24η και τελευταία θέση που οδηγεί στην ενδιάμεση φάση. Αυτό σημαίνει ότι προκρίνεται μόνο με νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ