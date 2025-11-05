Champions League: Στραβοπάτησε στο φινάλε ο Ολυμπιακός, 1-1 με την Αϊντχόφεν - Real.gr

Ο Ολυμπιακός κυριάρχη σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην PSV, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο του «τρίποντο», καθώς οι Ολλανδοί στο 90+3' στην πρώτη τους ευκαιρία ισοφάρισαν το γκολ του Ζέλσον και έφυγαν με τον βαθμό από το "Γ. Καραϊσκάκης" (1-1).

Ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος κόντρα στην PSV, καθώς για 93 λεπτά δεν απειλήθηκε καθόλου από τους Ολλανδούς, στην πρώτη φορά που οι παίκτες του Πέτερ Μπος πάτησαν την περιοχή των “ερυθρόλευκων” βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Πέπι στο 90+3′. Νωρίτερα είχε δώσει το προβάδισμα με κεραυνό στον Ολυμπιακό ο Ζέλσον Μάρτινς στο 17′.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης πέρασαν χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρνουν να δημιουργήσουν κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Οι Ολλανδοί στο 12ο λεπτό βρήκαν δίχτυα με τον Σαϊμπάρι με το τέρμα της PSV να μην κατοχυρώνεται, καθώς ο Μαροκινός ήταν οφσάιντ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, ωστόσο είχε σοβαρά κενά στην άμυνα όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε την μπάλα και στο 17ο λεπτό οι “ερυθρόλευκοι” κατάφεραν να τιμωρήσουν την αμυντική συμπεριφορά της Αϊντχόφεν, όταν ο Τσικίνιο βρήκε τον Ζέλσον, αυτός αφού κατέβασε άψογα, εξαπέλυσε έναν κεραυνό τινάζοντας τα δίχτυα του Κόβαρ κάνοντας το 1-0. Το τέρμα που σημείωσαν οι γηπεδούχοι τους δημιούργησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και στο 31′ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Μουζακίτης έκλεψε, πάσαρε στον Ελ Κααμπί, αυτός γύρισε στο ύψος του πέναλτι στον Τσικίνιο, αλλά ο Κόβαρ είχε απάντηση στην προσπάθεια του Πορτογάλου. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μισού δεν άλλαξε κάτι με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την PSV να απειλεί πρώτη με ένα πλασέ του Πέρισιτς να περνάει λίγο άουτ. Ο Ολυμπιακός όμως συνέχισε την κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο μισό και στο 60′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει… μαξιλαράκι ασφαλείας δύο τερμάτων με τον Ζέλσον να πιάνει το σουτ στην κίνηση μετά από φάση διαρκείας αλλά η μπάλα αυτή την φορά δεν έκανε το χατίρι στον Πορτογάλο, αφού σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κοβάρ. Στο 72′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν τα καρέ του Τζολάκη με τον Βάνερ να κουβαλάει την μπάλα και να κάνει ένα σουτ έξω από την περιοχή που πέρασε εκτός. Στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός απάντησε στην ευκαιρία των Ολλανδών με τον Ποντένσε να κάνει το σουτ αλλά ο Κοβάρ αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι “ερυθρόλευκοι” στο 87′ έχασαν τεράστια ευκαιρία για να κλειδώσουν τη νίκη με τον Ζέλσον να κάνει το πλασέ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία (62′ Νασιμέντο), Τσικίνιο (83′ Ταρέμι), Ζέλσον, Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Ελ Κααμπί (83΄ Σιπιόνι)

Αϊντχόφεν (Πέτερ Μπος): Κοβάρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν (68′ Βάνερ), Σαϊμπαρί (84′ Μποαντού), Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν (58′ Ντριού), Τιλ (58′ Πέπι), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς)