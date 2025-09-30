Quantcast
Champions League: Σβηστή «πεντάρα» της Ρεάλ στο Αλμάτι - Ήττα της Μπριζ από την Αταλάντα (2-1) - Real.gr
22:05, 30/09/2025
Χατ-τρικ για τον Μπαμπέ στο 5-0 της Ρεάλ κόντρα στην Καϊράτ.

Το καταπληκτικό γκολ του Χρήστου Τζόλη δεν έφτασε στην Μπριζ, καθώς η Αταλάντα έκανε μία τρομερή ανατροπή στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα των δύο ομάδων στο Μπέργκαμο για το τελικό 2-1, ενώ την ίδια ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε… περίπατο στο Αλμάτι απέναντι στην «πρωτάρα» Καϊράτ, φτάνοντας σ’ ένα εμφατικό 5-0 με χατ-τρικ του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Τζόλης άνοιξε το σκορ στο 38′ με ένα ασύλληπτο σουτ έξω απ’ την περιοχή, δίνοντας στην Μπριζ την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν, όμως οι Ιταλοί είχαν τα ψυχικά αποθέματα να «γυρίσουν» το σκορ με τα γκολ των Σάμαρτζιτς (74′) και Πάσαλιτς (87′).

Στο Αλμάτι, η Ρεάλ τα έκανε όλα πολύ εύκολα με το πέναλτι που κέρδισε ο Γκιουλέρ και μετέτρεψε σε γκολ ο Μπαπέ στο 25′. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε άλλα δύο γκολ στο 52′ και στο 74′, για να βάλουν ακολούθως και τις δικές τους «πινελιές» στον αγώνα οι Καμαβινγκά και Ντίαζ.

