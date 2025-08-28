Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και η ώρα της μεγάλης κλήρωσης για τον Ολυμπιακό - Real.gr

Η ώρα της μεγάλης κλήρωσης για τον Ολυμπιακό έφτασε.

To απόγευμα (19:00), στο «Grimaldi Forum» του Μόντε Κάρλο, οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League, με τη συμμετοχή 36 ομάδων.

Τα προκριματικά ολοκληρώθηκαν με Καραμπάγκ, Κλαμπ Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφίκα να παίρνουν το εισιτήριο για τους ομίλους, ενώ οι Πειραιώτες τοποθετήθηκαν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο και Μαρσέιγ.

Στην κλήρωση θα ισχύσουν οι γνωστοί περιορισμοί της UEFA: καμία ομάδα δεν μπορεί να κληρωθεί με σύλλογο της ίδιας χώρας, ενώ δεν επιτρέπονται περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από το ίδιο πρωτάθλημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τους αγώνες θα ανακοινωθεί έως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κλαμπ Μπριζ

Μπενφίκα

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι

Kαραμπάγκ

