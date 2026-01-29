Champions League: Θρυλική πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ του γκολκίπερ της στο 90'+8 - Ασίστ και γκολ ο Παυλίδης - Real.gr

«Βόμβες» έφερε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη μεγαλύτερη να «πυροδοτείται» στη Λισαβόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, με την Μπενφίκα να περνά ως 24η στα νοκ άουτ με το γκολ του τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν στο 90’+8 χάρις στο οποίο «γράφτηκε» το τελικό 4-2. Μεγαλειώδης εμφάνιση για τους νικητές από τον Βαγγέλη Παυλίδη με ασίστ και γκολ και τον Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε να πανηγυρίζει σα μικρό παιδί.

Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).

Εκτός οκτάδας έμεινε και η Ίντερ, παρά τη νίκη της στο Ντόρτμουντ επί της Μπορούσια με 2-0 (10η), όπως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το εντός έδρας 1-1 με τη Νιούκαστλ. Αποκλεισμό-σοκ γνώρισε η Νάπολι, μετά την ήττα που γνώρισε στο «σπίτι» της από την Τσέλσι με 3-2, ενώ η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε τη League Phase με το απόλυτο των νικών (8Χ8) μετά το 3-2 επί της Καϊράτ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Άγιαξ-Ολυμπιακός 1-2 (69′ πέν. Ντόλμπεργκ – 52′ Μάρτινς, 79′ Έσε)

Άρσεναλ-Καϊράτ (Καζακστάν) 3-2 (3′ Γιόκερες, 16′ Χάβερτς, 38′ Μαρτινέλι – 7′ πέν. Ζορζίνιο, 90’+4 Ρικαρντίνιο)

Μονακό-Γιουβέντους 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3 (3′ Σανσέτ, 28′ Γκουρουθέτα – 12′ Ντιομάντ, 63′ Τρινκάο, 90’+4 Άλισον Σάντος)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2 (15′ Σόρλοτ – 35′ Σιόβολντ, 59′ Χογκ)

Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ 3-0 (12′,35′ Τίλμαν, 57′ Γκριμάλντο)

Ντόρτμουντ-Ίντερ 0-2 (81′ Ντιμάρκο, 90’+4 Ντιουφ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ 3-0 (4′ Ντιακόν, 11′ Βερμάντ, 79′ Στάνκοβιτς)

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ 0-2 (47′ Κολό Μουανί, 77′ Σολάνκε)

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη 4-1 (48′ Λεβαντόφσκι, 60′ Γιαμάλ, 69′ πέν. Ραφίνια, 85′ Ράσφορντ – 4′ Ντάντασον)

Λίβερπουλ-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 6-0 (15′,61′ ΜακΆλιστερ, 21′ Βιρτς, 50′ Σαλάχ, 57′ Εκιτικέ, 90′ Κιέζα)

Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι 2-0 (11′ Χάαλαντ, 29′ Τσερκί)

Πάφος-Σλάβια Πράγας 4-1 (17′ Ντράγκομιρ, 53′ Μπρούνο, 84′,87′ Άντερσον Σίλβα – 44′ Τσάλουπεκ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ 1-1 (8′ Βιτίνια – 45’+2 Γουίλοκ)

Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (78′ Σαϊμπάρι – 58′ Μουσιάλα, 84′ Κέιν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Αταλάντα 1-0 (70′ Καλαϊλι)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 (36′,54′ Σέλντερουπ, 45’+4 πέν. Παυλίδης, 90’+8 Τρούμπιν – 30′,58′ Μπαπέ)

Νάπολι-Τσέλσι 2-3 (33′ Βεργκάρα, 43′ Χόιλουντ – 19′ πέν. Φερνάντες, 61′,82′ Ζοάο Πέδρο)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)