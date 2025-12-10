Champions League: Θύμισε... Αγιαξ και... ελπίζει στο θαύμα - Real.gr

Quantcast
Champions League: Θύμισε… Αγιαξ και… ελπίζει στο θαύμα

22:05, 10/12/2025
Champions League: Θύμισε… Αγιαξ και… ελπίζει στο θαύμα

Η ολλανδική ομάδα σημείωσε την πρώτη της νίκη (4-2 την Καραμπάγκ) και ελπίζει ακόμα και τώρα να περάσει στη νοκ άουτ φάση.

Κάτι που μέχρι πριν από την έναρξη του αγώνα έμοιαζε απίθανο, απραγματοποίητο, αδύνατο, πλέον, μετατρέπεται σε… θαύμα. Μετά από 5 σερί ήττες, ο Άγιαξ κάνοντας μυθική ανατροπή στο Μπακού επικράτησε με 4-2 της Καραμπάγκ και δύο… στροφές πριν το φινάλε της League Phase… ελπίζει. Αρκεί να κάνει το 2 στα 2 και να νικήσει τον Ιανουάριο, αρχικά εκτός τη Βιγιαρεάλ και την τελευταία αγωνιστική (8η) στο Αμστερνταμ τον Ολυμπιακό!

Η Καραμπάγκ που προηγήθηκε δύο φορές έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία της στα playoffs του Champions League, στην 2η παρουσία της σε φάση ομίλων/League Phase της διοργάνωσης (σ.σ. η πρώτη τη σεζόν 2017/2018, όταν και τερμάτισε τελευταία). Παραμένει, όμως, με 7 βαθμούς στο… κόλπο.

Γερά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs μπήκε και η Κοπεγχάγη του βασικού, Ντομινίκ Κοτάρσκι (ο Χατζηδιάκος έμεινε στον πάγκο), με το γκολ του Κορνέλιους στο 90′ με το οποίο έγινε το 3-2 για τους Δανούς στο «Θεράμικα» απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Με 7 βαθμούς οι «Βίκινγκς» πλασαρίστηκαν στην 23η θέση, την ώρα που η ισπανική ομάδα (τρίτη στη la Liga) έμεινε στον ένα βαθμό κι αποκλείστηκε.

