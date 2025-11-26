Champions League: Την κοίταξε στα μάτια χωρίς φόβο - Ο Ολυμπιακός έπεσε όρθιος κόντρα στη Ρεάλ (3-4) - Δείτε τα γκολ - Real.gr

Το ματς εξελίχθηκε σε προσωπικό έπος του Κιλιάν Μπαπέ που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (22', 24', 29', 60'), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Τσικίνιο (8΄), Ταρέμι (52΄), Ελ Κααμπί (81΄).

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως υποτάχθηκε στην ανωτερότητά της και ηττήθηκε 3-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική του Champions League. Ετσι, οι πρωταθλητές Ελλάδας παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη της League Phase με 2 βαθμούς, ενώ η Ρεάλ έφτασε τους 12. Το ματς εξελίχθηκε σε προσωπικό έπος του Κιλιάν Μπαπέ που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (22′, 24′, 29′, 60′), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Τσικίνιο (8΄), Ταρέμι (52΄), Ελ Κααμπί (81΄).

Ήταν μια βραδιά που ξεκίνησε ονειρεμένα για τον Ολυμπιακό με τον «μαγικό» συνδυασμό Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Τσικίνιο και άψογη εκτέλεση σε πρώτο χρόνο από τον τελευταίο. Στο 8΄ το 1-0 και το «Καραϊσκάκη» να παίρνει… φωτιά. Ο 30χρονος Πορτογάλος λίγο πριν αντικατασταθεί λόγω τραυματισμού, απείλησε άμεσα άλλη μία φορά στο 20΄, όμως ο Λούνιν αντέδρασε σωστά.

Όλα έμοιζαν να κυλούν ειδυλλιακά για τους πρωταθλητές, μέχρι που… εμφανίστηκε αυτός ο «δαίμονας» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά (δεύτερο πιο γρήγορο στα χρονικά του θεσμού) και πριν συμπληρωθεί το ημιωρο, το σκορ είχε γίνει 1-3.

Στο 22΄ έφυγε στην πλάτη της άμυνας από εκπληκτική ασίστ του Βινίσιους και ισοφάρισε, στο 24΄ έγραψε το 1-2 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκιουλέρ και στο 29΄ από ακόμα μία έξοχη μεταβίβαση του Καμαβινγκά, συνέχισε το δικό του «σόου», φτάνοντας τα 65 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Γενικά ο Ολυμπιακός υπέφερε στο διάστημα εκείνο, κατά το οποίο η Ρεάλ έφτασε και σε 4ο γκολ (Βινίσιους) το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR στο 32΄, ενώ είχε και δοκάρι με τον Τσουαμενί στο 38΄. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς στο 44΄ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, όμως ο Λούνιν ήταν ξανά παρών.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Μαροκινός, το πέτυχε ο Μεντί Ταρέμι στις αρχές του β΄ημιχρόνου! Με δυνατή κεφαλιά από σέντρα του Έσε μείωσε 2-3 και ξαναέβαλε τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Όμως δεν ήταν γραφτό… Στο 60΄ ο Μπαπέ συμπλήρωσε το απίστευτο «καρέ» του μετά από τη δεύτερη ασίστ του Βινίσιους. Στο 81΄ ο Ελ Κααμπί έδωσε νέες ελπίδες στον Ολυμπιακό μειώνοντας σε 3-4 με κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα.

Αμέσως μετά, στο 84΄, ξανά ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ, στερώντας ένα επικό come back για την ελληνική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα πάντα, άξιζε έναν βαθμό, αλλά τώρα εστιάζει την προσοχή του στα επόμενα ματς. Η νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ (9/12) είναι μονόδρομος, εάν θέλει να ελπίζει ότι θα προλάβει το «τρένο» της πρόκρισης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (72΄ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα (62΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία (46΄ Έσε), Ποντένσε (72΄ Κοστίνια), Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο (28΄ λ.τρ. Ταρέμι), Ελ Κααμπί

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο (73΄ Μπραχίμ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46΄ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (62΄ Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90΄ Φραν Γκαρθία), Μπάπέ