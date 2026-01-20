Champions League - Το πιο μεγάλο «μπαμ» της σεζόν: Ούτε η Σίτι δεν... άντεξε στο συνθετικό χλοοτάπητα της Μπόντο Γκλιμτ (3-1) - Real.gr

Η μεγαλύτερη έκπληξη στην εφετινή League Phase του Champions League έγινε απόψε στην παγωμένη Νορβηγία, όπου η Μπόντο Γκλιμτ πέτυχε τεράστια νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1, στο δεύτερο χρονικά ματς της 7ης αγωνιστικής.

Η ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους «πολίτες». Το διάστημα που μεσολάβησε από το παιχνίδι στο «Θέατρο των Ονείρων» μέχρι και σήμερα δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να συνέλθει κι έτσι βάζει σε κίνδυνο την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα που τους δίνει η έδρα τους (συνθετικός χλοοτάπητας), προηγήθηκαν με 3-0 και παρά τη μείωση του σκορ από τη Σίτι πανηγύρισαν δικαιολογημένα την πρώτη τους νίκη, που, όμως, δεν είναι αρκετή για να προκριθούν (προέρχονταν από τρεις ισοπαλίες). Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Ρόδρι με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα δύο λεπτά (61′-62′).

Νωρίτερα, η Μπριζ πέρασε δια… περιπάτου απ’ την Αστάνα συντρίβοντας την Καϊράτ Αλμάτι με 4-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της πρώτης «δόσης» της 7ης αγωνιστικής του Chasmpions League.

Οι Βέλγοι, χωρίς τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στην αποστολή, επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά από 5 σερί αρνητικά αποτελέσματα (4 ήττες και μία ισοπαλία) κι έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, καθώς πλασαρίστηκαν στην 23η θέση της βαθμολογίας, με έναν αγώνα περισσότερο.