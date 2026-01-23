Champions League: To σενάριο που δίνει πρόκριση στον Ολυμπιακό ακόμα και με ήττα - Real.gr

Στην τελική ευθεία έχει μπει η League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική να παίζει στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ και να δίνει μάχη για την πρόκρισή του στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι με νίκη θα φτάσουν τους 11 βαθμούς και θα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση, ενώ έχουν πιθανότητες να βρεθούν στα νοκ-άουτ ακόμα και με ισοπαλία, η οποία θα τους φέρει στους 9 βαθμούς. Υπάρχει, όμως, ένα σενάριο που δίνει πρόκριση στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακόμα και με ήττα από τον Άγιαξ.

Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν μια σειρά από αποτελέσματα: Ποια είναι αυτά;

1) Η Μπαρτσελόνα να νικήσει την Κοπεγχάγη

2) H Ατλέτικο να μην χάσει από την Μπόντο

3) H Ρεάλ να μην χάσει από την Μπενφίκα

4) H Μαρσέιγ να νικήσει την Κλαμπ Μπριζ,

5) H Τσέλσι να κερδίσει την Νάπολι με πάνω από ένα γκολ διαφορά

6) H Σπόρτινγκ να κερδίσει την Μπιλμπάο με πάνω από δύο γκολ διαφορά

7) H Πάφος να μην κερδίσει τη Σλάβια Πράγας

8) Να μην κερδίσει η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την Αταλάντα.

Θα πρέπει να έρθουν όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει ακόμα και με ήττα από τον Άγιαξ. Αν χαλάσει έστω και ένα από αυτά, οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση ήττας στο Άμστερνταμ μένουν εκτός συνέχειας.

