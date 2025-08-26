Champions League: Το θαύμα της Καϊράτ - Απέκλεισε την Σέλτικ στα πέναλτι - Real.gr

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Καζακστάν ήταν ο 21χρονος τερματοφύλακας, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ.

Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ.

Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄ όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα… έξτρα πριμ πρόκρισης!