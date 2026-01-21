Champions League: «Ζωντανή» για την 8άδα η Ατλέτικο - Μέσα στο παιχνίδι των playoffs η Καραμπάγκ - Real.gr

Γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs του Champions League μπήκε η Καραμπάγκ με το «τρίποντο» επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο 90’+4 (3-2), ενώ σημαντικό βαθμό, χάρις στον οποίο ανέβηκε (προσωρινά) στην 8η θέση που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα νοκ άουτ, πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης στην Τουρκία απέναντι στη Γαλατασαράι (1-1).

Η ήττα στο «Τοφίκ Μπαχράμοφ» του Μπακού σήμανε και τον μαθηματικό αποκλεισμό της Αϊντραχτ, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της league phase, ενώ «ζωντανή» για να μπει στα playoffs παρέμεινε η Γαλατασαράι παρά την απώλεια βαθμών που είχε στην έδρα της.