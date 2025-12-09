Champions League: «Ζωντανός» ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα, επικράτησε 1-0 την Καϊράτ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός βρήκε απέναντί του στο “παγωμένο” Καζακστάν μία ομάδα που αμυνόταν μαζικά, έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, αλλά και τα… δοκάρια, όμως ο Ζέλσον Μάρτινς είχε τον τρόπο να βρει δίχτυα και οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε μόλις στο 3ο λεπτό και ήταν για τον Ολυμπιακό, που αναπτύχθηκε πολύ ωραία και γρήγορα από την δεξιά πτέρυγα με τον Έσε. Ο Αργεντίνος χαφ τροφοδότησε τον Τσικίνιο, όμως το χαμηλό σουτ του Πορτογάλου από το ημικύκλιο της περιοχής, έφυγε λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Ελ Κααμπί απείλησε με κεφαλιά, όπως και στο 12′, όπου η μπάλα κατέληξε στον Μάρτινς μετά την κεφαλιά του Μαροκινού, με τον εξτρέμ των Πειραιωτών να σουτάρει πάνω σε σώματα αμυντικών από πλεονεκτική θέση. Στο 21′ οι “ερυθρόλευκοι” έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, με τον Τσικίνιο να γυρίζει από τα δεξιά και τον Ελ Κααμπί να σκοράρει με προβολή, όμως ο πρώτος ήταν θέση οφσάιντ. Στο επόμενο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε μία σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Ελ Κααμπί σούταρε από τα 25 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Αναρμπέκοφ, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάχνουν το γκολ, κάνοντας επιθέσεις κατά κύριο λόγο από την δεξιά πλευρά, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, παρά την ξεκάθαρη υπεροχή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Καϊράτ Αλμάτι (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (62′ Τουγιακμπάεφ), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (82′ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Ζάρια (46′ Γκρομίκο), Εντμίλσον (82′ Στανόγεφ).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (84′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Μάρτινς, Ελ Κααμπί.