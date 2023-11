Champions League (4η αγωνιστική): «Πάρτι» πρόκρισης η Σοσιεδάδ - Κέρδισε 3-1 την Μπενφίκα - Σοβαρά επεισόδια πριν από το ματς

Η Σοσιεδάδ έκανε.... πλάκα για 45 λεπτά στην αγνώριστη εφέτος στο Champions League, Μπενφίκα και με το τελικό 3-1 περιμένει το παιχνίδι ανάμεσα στην Σάλτσμπουργκ και στην Ίντερ (22:00), για να μάθει εάν θα προκριθεί από σήμερα (σ.σ. εάν νικήσουν οι Ιταλοί περνούν και οι δύο και θα παίξουν μεταξύ τους την πρωτιά του 4ου γκρουπ) ή θα κάνει ακόμη λίγη υπομονή...

Η «σεμνή τελετή» στη «Ρεάλε Αρένα» του Σαν Σεμπαστιάν είχε τελειώσει από το 21ο λεπτό, όταν οι Βάσκοι «τιμώρησαν» κάθε λάθος των αμυντικών των Λουζιτανών και προηγήθηκαν με 3-0!

Οι Πορτογάλοι πέτυχαν το «παρθενικό» τους γκολ στο Clampions League, αλλά στο φινάλε «μέτρησαν» την 4η ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια του ομίλου και περιμένουν ένα «δώρο» της Ίντερ για να μείνουν «ζωντανοί» στο... κόλπο για την 3η θέση που δίνει το «εισιτήριο» για το Europa League.

Θα μπορούσε το σκορ, μάλιστα, να είχε πάρει... διαστημικές διαστάσεις στο πρώτο ημίχρονο, εάν δεν ακυρωνόταν, μέσω VAR, το γκολ του Μερίνο στο 15΄ κι αν στο 29΄ ο Μέντεθ σημάδευε σωστά στο πέναλτι που εκτέλεσε (δοκάρι).

Η σημερινή ήταν η 11η νίκη της Σοσιεδάδ στα τελευταία 20 ευρωπαϊκά ματς που έδωσε σε φάσεις ομίλων (έχει κι 7 ισοπαλίες).

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης και τα αίματα άναψαν. Από τη μία πλευρά οι RSF Firm των Ισπανών, από την άλλη οι Diabos των Πορτογάλων με τον απολογισμός να είναι επτά τραυματίες.

Βίντεο με τους χουλιγκανς των δύο ομάδων να έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε "πεδίο μάχης" κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

08.11.2023, RSF firm (Real Sociefad????) vs Diabos (Benfica????), Diabos attack but run away after, 7 Benfica hospital https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/nmGJ6BrGxp