Champions League: Ο Παυλίδης στην κορυφαία 11αδα της εβδομάδας

«Το υπέροχο γκολ του έφερε τη νίκη στη Μπενφίκα στο Μονακό , το έκτο γκολ του Παυλίδη σε μια εντυπωσιακή διαδρομή στο Champions League. Συνέβαλε και εκτός κατοχής, με 16 πιέσεις μπάλας στο Stade Louis II», αναφέρει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η κορυφαία εντεκάδα: Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν ζερμέν), Γκιβάιρο Ρiντ(PSV Αϊντχόφεν), Νταγιό Ουπαμεκανό (Μπάγερν), Φεντερίκο Γκάτι (Γιουβέντους), Ντανιέλ Σβένσον (Ντόρτμουντ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ιγκξόρ Παϊσάο (PSV Αϊντχόφεν),Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), Ζερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης).

Να σημειωθεί επίσης ότι το γκολ του Παυλίδη ήταν ένα από τα τέσσερα υποψήφια για τα κορυφαίο γκολ της βραδιάς, βραβείο που τελικά κατέληξε στον Ολίσε, που σκόραρε στη νίκη (2-1) της Μπάερν επί της Σέλτικ στη Γλασκώβη, ενώ ήταν μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για το βραβείο του «παίκτη της εβδομάδας», το οποίο πήρε ο Γκιρασί.

