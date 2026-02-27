Χαντμπολ: Η ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για τον αγώνα με το Ισραήλ - Real.gr

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (χάντμπολ) μετά την ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε σήμερα (27/2) το υπουργείο Εξωτερικών, απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ, στην οποία εκφράζει την ανησυχία της για τον αγώνα της εθνικής ομάδας γυναικών με το Ισραήλ την Τετάρτη 4 Μαρτίου στην πόλη Ρισόν Λε Ζιόρ.

Στην επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το υπουργείο Εξωτερικών μας, λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις, εκτός από τις απολύτως απαραίτητες, στο Ισραήλ, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω σύσταση, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για το χειρισμό αυτής σοβαρής κατάστασης.

Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ταξιδεύει την Τρίτη 3 Μαρτίου για το Ισραήλ -για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του ΕURO 2026, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου- αλλά όπως καταλαβαίνετε ανησυχούμε για την ασφάλεια της αποστολής.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε όλες τις επιλογές, ώστε ο αγώνας Ισραήλ- Ελλάδα να διεξαχθεί με ασφάλεια και για τις δύο ομάδες.

Αναμένω την απάντησή σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΟΧΕ

Κώστας Γκαντής»