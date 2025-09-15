Χάντμπολ: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ ανδρών - Κέρδισε 24-23 την ΑΕΚ - Real.gr

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον τίτλο που πανηγύρισαν για πρώτη φορά το 2022.

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατέκτησε απόψε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το Σούπερ Καπ, με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στο χάντμπολ των ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε την ΑΕΚ με 24-23, στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο κλειστό του Καματερού, και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν 12-11 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το προσεχές Σάββατο (20/9). Την κατάκτηση του τροπαίου από τους Πειραιώτες «υπέγραψε» ο τερματοφύλακας Ντιόγκο Βαλέριο που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ, με το οποίο ο Βίκτορ Βλαστός προσπάθησε να «γράψει» το 24-24 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός του Σούπερ Καπ είχε χαρακτηριστεί ως ειδικής διαχείρισης και η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο έγινε με ονομαστικές προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού, λόγω της μικρής χωρητικότητας του κλειστού γυμναστηρίου.

Ο σημερινός τελικός ήταν ο πέμπτος στην ιστορία του Σούπερ Καπ Ανδρών στο χάντμπολ. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κατέκτησε το «παρθενικό» τρόπαιο στη διοργάνωση το 1999, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 26-20, ενώ ο θεσμός αναβίωσε μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα το 2022, όταν ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επιβλήθηκε 30-24 του ΑΕΣΧ Πυλαίας. Επίσης, οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο το 2023, νικώντας 26-25 στην παράταση την ΑΕΚ, και πέρυσι, όταν επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ με 32-25.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον «συμπολίτη» Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ