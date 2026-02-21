Quantcast
Χάντμπολ: Στα προημιτελικά του European Cup με δεύτερη νίκη ο Ολυμπιακός - Real.gr
real player

Χάντμπολ: Στα προημιτελικά του European Cup με δεύτερη νίκη ο Ολυμπιακός

20:45, 21/02/2026
Χάντμπολ: Στα προημιτελικά του European Cup με δεύτερη νίκη ο Ολυμπιακός

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή «σφράγισε» με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup ανδρών στο χάντμπολ.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν και στη Φινλανδία την ΒΚ-46 με 31-25, στη ρεβάνς της φάσης των «16», και πήραν το εισιτήριο για την οκτάδα με δύο νίκες.
  • Η πειραϊκή ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα στο σκορ και δεν το έχασε ποτέ, φτάνοντας ακόμη και στο +7 στο 49ο λεπτό, ενώ σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου του Ολυμπιακού.

Με πανηγυρικό τρόπο «σφράγισε» ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup ανδρών στο χάντμπολ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν και στη Φινλανδία την ΒΚ-46 με 31-25 (ημίχρονο 13-10), στη ρεβάνς της φάσης των «16», και πήραν το εισιτήριο για την οκτάδα με δύο νίκες, αφού είχαν επικρατήσει 39-30 και στο πρώτο ματς, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Ηλιούπολη.

Η πειραϊκή ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα στο σκορ και δεν το έχασε ποτέ, φτάνοντας ακόμη και στο +7 (27-20) στο 49ο λεπτό. Αξιο αναφοράς είναι ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου του Ολυμπιακού (πλην δηλαδή των δύο τερματοφυλάκων, Παπαντωνόπουλου και Νικολιντάη), με τον Κουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα.

ΒΚ-46 (Αντρέας Ρένμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 3, Σιέμαν 1, Λέφγκρεν 2, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρους, Σιέμπλομ, Λούντκβιστ, Βίκστρεμ, Ιβάν Ρους 4, Χένρικσον 7, Σάκινεν 5, Πραλ, Νόρντλουντ 1, Αχτολα, Σχέρμπακ 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλάνι): Εσκαλόνα 3, Κουν 5, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 1, Μάνθος 1, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4, Νικολιντάης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved