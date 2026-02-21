Χάντμπολ: Στα προημιτελικά του European Cup με δεύτερη νίκη ο Ολυμπιακός - Real.gr

Με πανηγυρικό τρόπο «σφράγισε» ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup ανδρών στο χάντμπολ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν και στη Φινλανδία την ΒΚ-46 με 31-25 (ημίχρονο 13-10), στη ρεβάνς της φάσης των «16», και πήραν το εισιτήριο για την οκτάδα με δύο νίκες, αφού είχαν επικρατήσει 39-30 και στο πρώτο ματς, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Ηλιούπολη.

Η πειραϊκή ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα στο σκορ και δεν το έχασε ποτέ, φτάνοντας ακόμη και στο +7 (27-20) στο 49ο λεπτό. Αξιο αναφοράς είναι ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου του Ολυμπιακού (πλην δηλαδή των δύο τερματοφυλάκων, Παπαντωνόπουλου και Νικολιντάη), με τον Κουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα.

ΒΚ-46 (Αντρέας Ρένμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 3, Σιέμαν 1, Λέφγκρεν 2, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρους, Σιέμπλομ, Λούντκβιστ, Βίκστρεμ, Ιβάν Ρους 4, Χένρικσον 7, Σάκινεν 5, Πραλ, Νόρντλουντ 1, Αχτολα, Σχέρμπακ 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλάνι): Εσκαλόνα 3, Κουν 5, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 1, Μάνθος 1, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4, Νικολιντάης