Χάος μετά το Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Αδιανόητο ξύλο και γροθιές μεταξύ παικτών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Χάος μετά το Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Αδιανόητο ξύλο και γροθιές μεταξύ παικτών – ΒΙΝΤΕΟ

12:35, 25/08/2025
Χάος μετά το Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Αδιανόητο ξύλο και γροθιές μεταξύ παικτών – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα, αφού χάος και αδιανόητες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η ένταση στο κέντρο του γηπέδου πήρε τεράστιες διαστάσεις, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων με ξύλο και γροθιές.

 

 

 ΠΗΓΗ: filathlos.gr

