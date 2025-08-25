Χάος μετά το Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Αδιανόητο ξύλο και γροθιές μεταξύ παικτών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα, αφού χάος και αδιανόητες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η ένταση στο κέντρο του γηπέδου πήρε τεράστιες διαστάσεις, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων με ξύλο και γροθιές.

Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN — Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025

ΠΗΓΗ: filathlos.gr