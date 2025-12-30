Χάος σε αγώνα kickboxing στη Σερβία: Εισέβαλαν στο ρινγκ και γρονθοκόπησαν τον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Μέλη της ομάδας του Σέρβου αθλητή εισέβαλαν στο ρινγκ κατά τη διάρκεια αγώνα kickboxing, γρονθοκοπώντας τον Έλληνα μαχητή Γιάννη Τσουκαλά ενώ προσευχόταν.
- Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ρινγκ σε πεδίο μάχης.
- Ο Γιάννης Τσουκαλάς διακομίστηκε στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις και επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ οι διοργανωτές παραδέχθηκαν έλλειψη επαρκούς δύναμης ασφαλείας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης της Σερβίας, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν μέλη της ομάδας του Κιτσάρα εισέβαλαν στο ρινγκ και στράφηκαν εναντίον του Έλληνα μαχητή. Όπως αναφέρεται, ο αδελφός του Σέρβου αθλητή φέρεται να γρονθοκόπησε τον ΓιάννηΤσουκαλά στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε, καθώς περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ρινγκ σε πεδίο μάχης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον χαμό, παραδεχόμενοι ότι δεν υπήρχε επαρκής δύναμη ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο σοβαρό επεισόδιο.
Ο Γιάννης Τσουκαλάς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διακομίστηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.