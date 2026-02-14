Χάρι Κέιν ο... 500άρης - Real.gr

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να σκοράρει «κατά ριπάς» και σήμερα συμπλήρωσε μισή «χιλιάδα» γκολ! Ο στράικερ της Μπάγερν και της εθνικής Αγγλίας πέτυχε δυο γκολ στο 3-0 επί της Βέρντερ Βρέμης και έφτασε ακριβώς τα 500 στην καριέρα του. Στα 32 χρόνια του ο Λονδρέζος άσος διανύει μία από τις πιο παραγωγικές σεζόν της σταδιοδρομίας του με 41 γκολ σε 35 επίσημους αγώνες όλων των διοργανώσεων με τη Μπάγερν.

Ο Κέιν προέρχεται από τις ακαδημίες της Τότεναμ από τα 11 χρόνια του. Έμεινε στους “Spurs” μέχρι τα 30 του (2023) όταν πραγματοποιήθηκε η μεταγραφη 95.000.000 ευρώ στη Μπάγερν.