Χάρης Παυλίδης στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει μαγική συνταγή στην επιτυχία, μόνο η δουλειά και η προπόνηση» - Real.gr

Με παρακαταθήκη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον περασμένο Ιούλιο στην Σιγκαπούρη, η εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες την προετοιμασία της, ενόψει της πρώτης σημαντικής διοργάνωσης του 2026. Από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας, με στόχο, όπως είναι φυσικό και πάλι την διάκριση.

«Στην πρώτη φάση τα παιχνίδια με Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, θα είναι μια καλή προπόνηση και αυτό λόγω της χαμηλής δυναμικότητας των ομάδων με τις οποίες κληρωθήκαμε» ανέφερε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης μιλώντας στον Realfm 97,8, τονίζοντας ότι: «στην συνέχεια θα είναι τα δύσκολα όταν περάσουμε στα ημιτελικά, εκεί παίζονται όλα, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι είτε στον τελικό, είτε στον μικρό τελικό».

Ανέφερε ότι η προετοιμασία γίνεται με προβλήματα, αφού η Σάντα και η Γιαννοπούλου λόγω σοβαρών τραυματισμών πιθανόν να μην μπορέσουν να είναι στην αποστολή, αν δεν είναι 100% έτοιμες, ευελπιστεί όμως και για άλλες αθλήτριες που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και ιώσεις ότι θα τις ξεπεράσουν και θα είναι στην διάθεση του.

Οι Αθλητικοί Συντάκτες πριν από λίγες ημέρες, βράβευσαν, τον ίδιο ως τον κορυφαίο προπονητή για το 2025, την εθνική μας ομάδα των γυναικών την καλύτερη για την χρονιά που φεύγει, ενώ η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η Ελευθερία Πλευρίτου ψηφίστηκε στην ετήσια γιορτή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου ως η κορυφαία ελληνίδα αθλήτρια.

«Μια δικαίωση για τους κόπους μας ήταν αυτές οι διακρίσεις» ανέφερε ο Χάρης Παυλίδης μιλώντας στην εκπομπή Real sports με τους Μιχάλη Φουστέρη και Δημήτρη Σταυρακάκη. «Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την επιτυχία που είχαμε, με τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2025, μόνο δουλειά και σκληρή προπόνηση» επεσήμανε ο Χάρης Παυλίδης, για τις μεγάλες διακρίσεις της ελληνικής ομάδας, συμπληρώνοντας: «στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πιστεύαμε στο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το ονειρευόμαστε, αλλά με την ομάδα μας υπήρξε η εξαίρεση, το γεγονός ότι φτάσαμε πολύ σύντομα στην διάκριση αυτή, σε σχέση με την αρχική δημιουργία που είχε το συγκεκριμένο σύνολο!».

