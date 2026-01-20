Chasmpions League: «Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση (4-1 την Καϊράτ Αλμάτι) - Real.gr

Οι Βέλγοι επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά από 5 σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Η Μπριζ πέρασε δια… περιπάτου απ’ την Αστάνα συντρίβοντας την Καϊράτ Αλμάτι με 4-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της πρώτης «δόσης» της 7ης αγωνιστικής του Chasmpions League. Οι Βέλγοι επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά από 5 σερί αρνητικά αποτελέσματα (4 ήττες και μία ισοπαλία) κι έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, καθώς πλασαρίστηκαν στην 23η θέση της βαθμολογίας, με έναν αγώνα περισσότερο.

Οι Φλαμανδοί, που αγωνίστηκαν χωρίς τον «λαβωμένο» Χρήστο Τζόλη, άνοιξαν το σκορ στο 32′ με το γκολ του 20χρονου Αλεξάντερ Στάνκοβιτς, γιου του θρυλικού Ντέγιαν Στάνκοβιτς και «καθάρισαν» σε μεγάλο βαθμό τη νίκη τους με το τέρμα του Βανάκεν στο 38′. Η Μπριζ συνέχισε επιθετικά και στο δεύτερο μέρος ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με τους Βερμάντ (74′) και Μέχελε (84′).

Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σαντιμπέκοφ.