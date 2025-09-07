Χατζηδιάκος: «Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Χωρίς φόβο θα υποδεχτεί τη Δανία, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η εθνική τη Δευτέρα (8/9), όπως τόνισε ο Παντελής Χατζηδιάκος στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο» τόνισε ο έμπειρος στόπερ.

Αναλυτικά, ο Παντελής Χατζηδιάκος επισήμανε ενόψει του αγώνα της εθνικής με τη Δανία:

«Κάθε ματς είναι τελικός. Ξέρουμε πως δεν έχουμε βρεθεί σε Μουντιάλ εδώ και χρόνια. Ξέρουμε τον τρόπο, οπότε πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαστε δυνατοί με την μπάλα. Δυνατοί και αμυντικά. Έχουμε όλα τα ‘όπλα’ οπότε εξαρτάται από τον κόουτς το να φτιάξει το τέλειο πλάνο και εμείς να κάνουμε την τέλεια εμφάνιση».

Για την πληρότητα στο κέντρο της άμυνας: «Το συζητούσαμε με τον Κουλιεράκη. Έχουμε 4 στόπερ σε καλό επίπεδο. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μετά το ματς με τη Λευκορωσία πήγα στον Κουλιεράκη και του είπα ‘κέρδισες όλες τις μονομαχίες και βγήκες μπροστά. Χάρηκα πολύ για αυτόν».

Για το αν έχει αποκτήσει πλέον εμπειρία η Εθνική: «Εννοείται πως είμαστε πιο έμπειροι. Εάν δεις την πρόοδο που έχουμε κάνει είναι μεγάλη. Έχουν έρθει και νέα παιδιά που βοηθάνε και τους βοηθάμε».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα: «Πιστεύω ότι έχει αλλάξει ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο».