Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικός τραυματισμός για τη Λίντσεϊ Βον - Αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό - Real.gr

Σοκαριστικό τραυματισμό είχε η θρύλος του σκι, Λίντσεϊ Βον, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στη σημερινή κατάβασή της, η 41χρονο έχασε τον έλεγχο και είχε μία άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στην ζωντανή μετάδοση ακουγόταν μάλιστα να ουρλιάζει από πόνο και χρειάστηκε να επιστρατευτεί ελικόπτερο προκειμένου να την μεταφέρει από το σημείο και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η Βον, η διασημότερη ίσως γυναίκα σκιέρ στην ιστορία, αγωνιζόταν με πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών.

Δείτε το βίντεο από τον τραυματισμό της: