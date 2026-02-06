Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τελετή Έναρξης σε 4 πόλεις - Real.gr

Η Ιταλία άνοιξε την Παρασκευή (6/2) το βράδυ τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα με μια Τελετή Έναρξης που διεξήχθη ταυτόχρονα σε τέσσερις τοποθεσίες, από το μυθικό στάδιο Σαν Σίρο έως τα αλπικά χωριά Κορτίνα, Πρεντάτσο και Λιβίνιο, για να γιορτάσει την «αρμονία» αυτών των διάσπαρτων Αγώνων.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδας, στο κέντρο του μιλανέζικου σταδίου, μέσα σε μια ήπια ατμόσφαιρα, δεκάδες καλλιτέχνες ανέβηκαν σε μια σπειροειδή κατασκευή που εκτεινόταν σε τέσσερις βραχίονες, ανοίγοντας συμβολικά προς τις δευτερεύουσες σκηνές, φωλιασμένες στο χιόνι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας.

Τα πρώτα σκηνικά του θεάματος απέτισαν φόρο τιμής στην ιταλική ομορφιά και στο μύθο του Έρωτα και της Ψυχής, καθώς και στους μεγάλους συνθέτες Βέρντι, Πουτσίνι και Ροσίνι.

Και εκεί όπου η Λέιντι Γκάγκα είχε φωτίσει την Τελετή Έναρξης των Αγώνων του Παρισιού το 2024, ερμηνεύοντας τη Ζιζί Ζανμέρ, αυτή τη φορά η Αμερικανίδα σταρ Μαράια Κάρεϊ άνοιξε τις εκδηλώσεις τραγουδώντας στα ιταλικά το διάσημο ρεφρέν «Volare».

Για πρώτη φορά, η παρέλαση των αθλητών θα γίνει ταυτόχρονα σε τέσσερα σημεία, ώστε να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος – μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για αυτούς τους Αγώνες, τους πιο «διασκορπισμένους» στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών.

Στο τέλος της Τελετής, η πρώην ιταλική σκιέρ αστέρας Αλμπέρτο Τόμπα αναμένεται να είναι ο τελευταίος λαμπαδηδρόμος και να ανάψει τον Ολυμπιακό βωμό κάτω από την Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη ροή των εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Ντεμπορά Κομπανιόνι θα ανάψει τον βωμό στην πλατεία Ντιμπόνα στην Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

Αυτοί οι Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα (6-22 Φεβρουαρίου), των οποίων οι διοργανώσεις εκτείνονται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε επτά τοποθεσίες στη βορειοανατολική Ιταλία, αποτελούν μια λογιστική πρόκληση, ακόμα κι αν διεξάγονται σε «γνωστό έδαφος» (τις Άλπεις), μετά από τέσσερις πιο εξωτικές διοργανώσεις μεταξύ 2010 και 2022 (Βανκούβερ, Σότσι, Πιονγκτσάνγκ και Πεκίνο).

Ολυμπιακή ανακωχή

Αυτοί οι Αγώνες, οι πρώτοι για τη Κέρστι Κόβεντρι ως επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, διεξάγονται σε ένα βαρύ γεωπολιτικό πλαίσιο, με την ένταση από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένει.

Η δύο φορές Ολυμπιονίκης κολύμβησης ελπίζει ότι «το πνεύμα των Αγώνων» θα επιτρέψει να παραμεριστεί «οτιδήποτε αποσπά την προσοχή» από τον αθλητισμό, ξεκινώντας από τις συζητήσεις για την παρουσία μελών της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE στην Ιταλία.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη, ο Πάπας Λέων XIV κάλεσε τον κόσμο να τηρήσει την Ολυμπιακή ανακωχή, ενώ τον Νοέμβριο τα κράτη μέλη του ΟΗΕ είχαν εγκρίνει ψήφισμα που ζητούσε αναστολή των διεθνών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των Αγώνων, ένα ιδανικό που συχνά αγνοείται.

Ορισμένα αθλήματα (curling, χόκεϊ στον πάγο, καλλιτεχνικό πατινάζ) είχαν ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη (4/2) το βράδυ.

Όσο για την Αμερικανίδα σταρ της κατάβασης Λίντσεϊ Βονν, σοβαρά τραυματισμένη στο γόνατο στις 30 Ιανουαρίου, ολοκλήρωσε χωρίς εμφανή πρόβλημα την πρώτη προπόνηση κατάβασης το πρωί, με το γόνατο στηριγμένο σε νάρθηκα, δύο μέρες πριν από τον αγώνα της Κυριακής (8/2).

Τέχνη, μόδα και φαντασία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Μιλάνο κατά της παρουσίας της ICE, ενώ ένα εγκαταλελειμμένο γυμναστήριο κοντά στο Σαν Σίρο καταλήφθηκε για να διοργανωθούν «αντι-Ολυμπιάδες».

Όμως, στο μιλανέζικο στάδιο των 75.000 θέσεων, οι διοργανωτές θέλουν η Τελετή να μεταφέρει μήνυμα «ειρήνης», ενώ ταυτόχρονα να αναδείξει τη «φαντασία» και τον ιταλικό πολιτισμό.

Στην Τελετή συμμετέχει ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, ο ηθοποιός και παραγωγός Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, η τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι και αποδόθηκε φόρος τιμής στον σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο.

Όπως σε κάθε Τελετή Έναρξης, το θέαμα παρακολουθήθηκε και από την επίσημη εξέδρα, με πολλούς ηγέτες παρόντες και την πρώτη συνάντηση της Κέρστι Κόβεντρι με την αμερικανική αντιπροσωπεία – αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – δύο χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία πολλών αρχηγών κρατών για συνομιλίες με τον Τζέι Ντι Βανς, τον Πρόεδρο της Πολωνίας Καρόλ Ναβρόκι και τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Παράλληλα, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 2030 στις γαλλικές Άλπεις παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τη διοργάνωση, επίσης σε διάσπαρτη μορφή.

