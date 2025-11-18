Χειρουργήθηκε ο Κίναν Έβανς – Το διάστημα απουσίας του και το μήνυμα του Ολυμπιακού - Real.gr

Σε επέμβαση υποβλήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς μετά τη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι που υπέστη την περασμένη Τετάρτη στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, εκτιμάται πως θα μείνει εκτός δράσης για 8-10 μήνες.

Ο 29χρονος άσος επέλεξε αυτή τη φορά να χειρουργηθεί στην πατρίδα του και όχι από τον Λιθουανό γιατρό που τον είχε χειρουργήσει στους δύο προηγούμενους τραυματισμούς του, τη ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι και τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.

«Καλή ανάρρωση Κίναν Έβανς! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», ανέφερε σε μήνυμά της προς τον παίκτη η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

