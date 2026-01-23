Χωρίς Γκατσίνοβιτς η ΑΕΚ στην Τρίπολη - Real.gr

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο (24/1, 19:30) τον Αστέρα Τρίπολης για τη 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που θέλει το τρίποντο για να “χτίσει” πάνω στην επιβλητική τεσσάρα κόντρα στον Παναθηναϊκό και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε αυτή την αναμέτρηση η Ένωση δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να συμπληρώνει κάρτες στο πρόσφατο ντέρμπι με τους πράσινους και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποφασίζει να εκτίσει την ποινή του ο παίκτης στην Τρίπολη, ώστε να τον έχει στη διάθεσή του στα επόμενα παιχνίδια.