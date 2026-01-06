Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ – Παραμένει αμφίβολος ο Νιλικίνα - Real.gr

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη όπου σε λίγες ώρες (19:45) θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες αφού εκτός εν τέλει θα μείνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο), που έρχεται να προστεθεί στους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ οι οποίοι δουλεύουν την επιστροφή τους στα παρκέ.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα και θα κριθεί την τελευταία στιγμή, με τον Γάλλο να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έχοντας ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τον Άρη στο Nick Galis Hall, ύστερα από ένα γλίστρημα, όμως ακολούθησε κανονικά την αποστολή.

