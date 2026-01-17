Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ - Real.gr

Ο Κέντρικ Ναν θα λείψει από ακόμη μία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, καθώς δεν θα βρίσκεται στην αποστολή των «πρασίνων» για το αυριανό (18/1, 16:00) ματς με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Αμερικανός άσος, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και δεν προπονήθηκε εχθές (16/1), με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην διάθεση του Εγκίν Αταμάν, όπως συνέβη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (20/1, εντός) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, εκτός).