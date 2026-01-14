Χωρίς Ναν στο Μόναχο ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό ενόψει του ματς με τη Μπάγερν. Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague!

Στο φινάλε της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο. Ακολούθως, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Το παιχνίδι των πράσινων με τους «Βαυαρούς» είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στις 20:30 στο Μόναχο και η ομάδα του Αταμάν θα ψάξει άλλο ένα «διπλό» μέσα στη σεζόν, αυτή τη φορά δίχως τον κορυφαίο σκόρερ της.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr