Ολυμπιακός: Οι απουσίες ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι - Real.gr

Με απουσίες θα παραταχθεί στην "Beograd Arena" του Βελιγραδίου ο Ολυμπιακός αύριο, Τετάρτη (26/11, 20:30), απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

H ομάδα του Πειραιά θα διεκδικήσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και 9η στο σύνολο στη διοργάνωση, χωρίς τους τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη ο οποίος θα ενισχύσει την εθνική στα δύο ματς με Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11) για το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Όσον αφορά στους τραυματίες, ο Φρανκ Νιλικινα δεν έχει ξεπεράσει τον μυϊκό σπασμό στον αριστερό μηρό. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα τον Όμηρο Νετζήπογλου.