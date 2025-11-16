Χωρίς Παυλίδη, Μπακασέτα και Γιαννούλη η εθνική στην Ουγγαρία - Real.gr

Με πρωϊνή προπόνηση ολοκιληρώθηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, εν΄όψει την μεθαυριανής (18/11, 21:45) αναμέτρησης στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Λευκορωσία, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026.

Όσοι αγωνίσθηκαν εχθές (15/11) στην νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τους τραυματίες Βαγγέλη Παυλίδη (σ.σ. ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα) και Δημήτρη Γιαννούλη (σ.σ. αισθάνθηκε ενοχλήσεις πριν το ματς με την Σκωτία), καθώς επίσης και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με τους Βρετανούς.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας θ΄αναχωρήσει το απόγευμα (17:30) για την Ουγγαρία, όπου θα επιδιώξει να κλείσει νικηφόρα την πορεία της στα προκριματικά και να «διασκεδάσει τις εντυπώσεις» από τον αποκλεισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ