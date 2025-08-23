Χωρίς Στραζέλ η Γαλλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας - Real.gr

Quantcast
Χωρίς Στραζέλ η Γαλλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας

21:15, 23/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίχως τον Ματ Στραζέλ θα παραταχθεί η Γαλλία στο αυριανό (24/8, 20:00) φιλικό με την Εθνική Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο 23χρονος πόιντ γκαρντ της Μονακό ταλαιπωρείται από μυϊκή κάκωση στον δεξί μηρό και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Η σύνθεση της Γαλλίας για το φιλικό με την Ελλάδα: Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε

