Χωρίς τέσσερις παίκτες στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Αντίστροφα μετράει ο Παναθηναϊκός για την αυριανή (5/11, 21:00) αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» αναχωρούν για το Βελιγράδι με τέσσερις απουσίες, κυρίως στη θέση «5», καθώς ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ που βρίσκονται στα… πιτς λόγω τραυματισμών. Πάντως, ο τελευταίος θα ακολουθήσει την αποστολή του «τριφυλλιού» για ψυχολογικούς λόγους, εν αναμονή της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Στο μεταξύ, ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν στον αγκώνα, ωστόσο ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους και επιστρέφουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ