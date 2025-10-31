Χωρίς Τσιτσιπά το τουρνουά ATP Hellenic Championship στην Αθήνα - Real.gr

Ερωτηματικό παραμένει η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις από το πρόβλημα στη μέση του και αποφάσισε να βάλει πρόωρα τέλος στη φετινή σεζόν. Ο 27χρονος δεν επιθυμεί να πάρει άλλα ρίσκα και στοχεύει στο να επιστρέψει πιο δυνατός το 2026. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι “απουσίες” του Hellenic Championship αυξάνονται. Υπενθυμίζεται πως ο Γιάκουμπ Μένσικ, ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, ο Ζοάο Φονσέκα και ο Γίρι Λεχέτσκα έχουν επίσης αποσυρθεί. Ερωτηματικό παραμένει η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες εβδομάδες.