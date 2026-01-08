Quantcast
Χωρίς Τζόουνς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Μπιλμπάο - Real.gr
real player

Χωρίς Τζόουνς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Μπιλμπάο

16:30, 08/01/2026
Χωρίς Τζόουνς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Μπιλμπάο

Με απόντα τον Μάρβιν Τζόουνς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του για το 2026.

Ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει την Τρίτη (13/1) την Μπιλμπάο στην Ισπανία, για την 3η αγωνιστική των «16» του FIBA Europe Cup, με τον Αμερικανό σέντερ να έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς που καταβάλλεται από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο γήπεδο, όντας στις ΗΠΑ.

Στον Τζόουνς παρασχέθηκε άδεια για να μεταβεί στην πατρίδα του, λόγω οικογενειακού ζητήματος, και αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αύριο.

Η μάχη με τους Βάσκους «ξυπνά» την περυσινή ανάμνηση με τον διπλό τελικό που έδωσαν οι δύο ομάδες για το FEC και την κατάκτηση του τροπαίου, εν τέλει, από την Μπιλμπάο στο “PAOK Sports Arena” και ανοίγει μια σειρά συνεχών αγώνων που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, για την Greek Basketball League και την Ευρώπη.

Επανακάμπτοντας σε ελληνικό έδαφος, ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (18/1), θα ακολουθήσουν τα εκτός έδρας ματς απέναντι σε Πριέβιντζα (21/1), Πανιώνιο (24/1) και ο μήνας θα κλείσει με το παιχνίδι στο «Παλατάκι» με αντίπαλο τη Μύκονο (31/1).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved