Χωρίς Τζόουνς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Μπιλμπάο - Real.gr

Με απόντα τον Μάρβιν Τζόουνς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του για το 2026.

Ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει την Τρίτη (13/1) την Μπιλμπάο στην Ισπανία, για την 3η αγωνιστική των «16» του FIBA Europe Cup, με τον Αμερικανό σέντερ να έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς που καταβάλλεται από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο γήπεδο, όντας στις ΗΠΑ.

Στον Τζόουνς παρασχέθηκε άδεια για να μεταβεί στην πατρίδα του, λόγω οικογενειακού ζητήματος, και αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αύριο.

Η μάχη με τους Βάσκους «ξυπνά» την περυσινή ανάμνηση με τον διπλό τελικό που έδωσαν οι δύο ομάδες για το FEC και την κατάκτηση του τροπαίου, εν τέλει, από την Μπιλμπάο στο “PAOK Sports Arena” και ανοίγει μια σειρά συνεχών αγώνων που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, για την Greek Basketball League και την Ευρώπη.

Επανακάμπτοντας σε ελληνικό έδαφος, ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (18/1), θα ακολουθήσουν τα εκτός έδρας ματς απέναντι σε Πριέβιντζα (21/1), Πανιώνιο (24/1) και ο μήνας θα κλείσει με το παιχνίδι στο «Παλατάκι» με αντίπαλο τη Μύκονο (31/1).