Χωρίς Τζούριτσιτς η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βουδαπέστη - Real.gr

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος απουσίασε και από το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1, 22:00) με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για την 7η αγωνιστική της league phase του Europa League.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, άφησε εκτός της αποστολής που αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ουγγαρία τον Σέρβο μεσοεπιθετικό, όπως και τον Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ουγγαρία και τον Γιώργο Κατρη ως list B.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε μικρό χώρο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ Τζούριτσιτς και Ντέσερς έκαναν θεραπεία.

Την αποστολή που αναχωρεί αύριο το πρωί για την Ουγγαρία συγκροτούν 20 παίκτες που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.