Χωρίς Ζίνι, αλλά με Κουτέσα η αποστολή της ΑΕΚ για Σαμψούντα - Real.gr

Για τη Σαμψούντα πετάει η αποστολή της ΑΕΚ, με στόχο αύριο (19:45) να πάρει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Σαμσουνσπόρ και να αυξήσει τις ελπίδες της για την πρώτη οκτάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προετοιμάσει την ομάδα του για μια εμφάνιση ανάλογη αυτής στη Φλωρεντία, έχοντας όμως κάποια προβλήματα.

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Γκατσίνοβιτς και Πιερό, ενώ ούτε ο Ζίνι θα ταξιδέψει στην Τουρκία. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται ο Μάνταλος, αλλά και ο Κουτέσα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπιτσιτς. Παίκτες και τεχνική ηγεσία έφτασαν στο αεροδρόμιο και δέχτηκαν την αγάπη φιλάθλων που τους εντόπισαν, με τον Λούκα Γιόβιτς να είναι πόλος έλξης. Δείτε εικόνες από την αναχώρηση της ΑΕΚ:

ΠΗΓΗ: filathlos.gr