Χριστίνα Σιούτη στον Real fm 97,8: «Θέλαμε το κάτι παραπάνω, αλλά πάντα ένα μετάλλιο, έστω και το χάλκινο είναι σημαντικό!» - Real.gr

Η 21χρονη παίκτρια της εθνικής μας ομάδας πόλο γυναικών μίλησε για την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Ο μικρός τελικός είναι ένα δύσκολο ματς πάντα, κάναμε όμως ένα παρά πολύ καλό παιχνίδι, ίσως μας στεναχώρησε λίγο, γιατί είδαμε ότι είχαμε ικανότητες και για παραπάνω» ανέφερε η Χριστίνα Σιούτη, στον Real fm 97,8, για την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Μετά τον ήττα από την Ουγγαρία, αμέσως γυρίσαμε σελίδα και επικεντρωθήκαμε στον αγώνα με την Ιταλία, που θα έκρινε ένα μετάλλιο. Πετάξαμε αμέσως το βάρος της ήττας και τα καταφέραμε» τόνισε η 21χρονή αμυντικός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, συμπληρώνοντας: «Οι ημιτελικοί κρίνονται στις λεπτομέρειες. Μπορεί να συμβεί να μην τα καταφέρεις να περάσεις στον τελικό. Έχεις όμως μια δεύτερη ευκαιρία για ένα μετάλλιο στο μικρό τελικό. Πρέπει όμως να βγάλεις ψυχικό σθένος στον μικρό τελικό και εμείς μπορέσαμε».

Η Χριστίνα Σιούτη, θεωρεί ότι σε μια ομάδα, για να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο πρέπει να βγάζει διάρκεια, κάτι που πλέον η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών το έχει. «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλέντο, καλούς προπονητές, το υπόλοιπο staff είναι καταπληκτικό», επεσήμανε μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, λέγοντας ακόμη: «Φύγαμε από την Μαδέιρα με γλυκόπικρη γεύση. Το μετάλλιο αυτό ήταν προφανώς που θέλαμε, αλλά όχι γι αυτό που πηγαίναμε. Ξέραμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλότερα, ένα μετάλλιο, είναι πάντα ένα μετάλλιο!. Είναι μια ανταμοιβή των προσπαθειών σου. Έχουμε όμως πολύ δουλειά μπροστά μας, ο μεγάλος στόχος μας είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028!».

