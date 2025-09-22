Χρυσή Μπάλα 2025: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι - Real.gr

Ανακοινώθηκαν οι 10 τελικοί υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025.

Η δεκάδα περιλαμβάνει παίκτες που διακρίθηκαν τη φετινή σεζόν, με πέντε εξ αυτών να αγωνίζονται στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε φέτος το πρώτο Champions League στην ιστορία της.

Τώρα απομένει μόνο η τελική επιλογή για να αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Οι 10 υποψήφιοι: