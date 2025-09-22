Χρυσή Μπάλα 2025: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι - Real.gr

Ανακοινώθηκαν οι 10 τελικοί υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025.
Η δεκάδα περιλαμβάνει παίκτες που διακρίθηκαν τη φετινή σεζόν, με πέντε εξ αυτών να αγωνίζονται στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε φέτος το πρώτο Champions League στην ιστορία της.
Τώρα απομένει μόνο η τελική επιλογή για να αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.
Οι 10 υποψήφιοι:
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
- Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
- Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
- Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
- Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
- Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
- Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
- Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
- Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
- Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)