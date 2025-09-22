Χρυσή Μπάλα 2025: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι - Real.gr

Quantcast
Χρυσή Μπάλα 2025: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι

21:24, 22/09/2025
Ανακοινώθηκαν οι 10 τελικοί υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025.

Η δεκάδα περιλαμβάνει παίκτες που διακρίθηκαν τη φετινή σεζόν, με πέντε εξ αυτών να αγωνίζονται στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε φέτος το πρώτο Champions League στην ιστορία της.

Τώρα απομένει μόνο η τελική επιλογή για να αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Οι 10 υποψήφιοι:

  1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
  2. Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
  3. Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
  4. Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
  5. Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
  6. Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
  7. Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
  8. Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
  9. Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
  10. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)

