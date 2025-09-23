Χρυσή Μπάλα: Ξέσπασε σε κλάματα ο Ντεμπελέ - Μέσι: «Το αξίζεις...» - BINTEO - Real.gr

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2025, κάνοντας δικό του το πολυπόθητο βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ο έκτος Γάλλος παίκτης που κατακτά το βραβείο μετά τους Κοπά, Πλατινί, Παπέν, Ζιντάν και Μπενζεμά, ενώ μετά την απονομή και όταν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει στο κοινό, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ύστερα από την τεράστια αυτή διάκριση.

Όσα δήλωσε ο Ντεμπελέ:

«Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δεν έχω λόγια, ήταν μια καταπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καριέρα μου. Είναι πολύ βαρύ και σημαντικό αυτό που μου συμβαίνει. Το να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνιο είναι απίστευτο και ξεπερνάει όσα έχω πέτυχει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, όλη την ομάδα. Ήταν όλοι καταπληκτικοί από την πρώτη ημέρα.

Ο πρόεδρος ήταν καταπληκτικός από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν πατέρας μου. Ευχαριστώ τον Λουίς Ενρίκε, με βοήθησε να φέρω την καριέρα μου εκεί που ήθελα. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει.

Φυσικά ευχαριστώ τη Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στη Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιέστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου. Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά».

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν το Παρίσι, με τους Γάλλους να αποθεώνουν τον σταρ της Παρί γι’ αυτή την τεράστια διάκριση.

Μέσι σε Ντεμπελέ: «Το αξίζεις»…

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δέχθηκε πληθώρα συγχαρητηρίων για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», διαδεχόμενος τον Ρόδρι και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει κατακτήσει το ύψιστο ατομικό βραβείο οκτώ (!) φορές.

Ο Γάλλος επιθετικός υπήρξε συμπαίκτης στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον «pulga», ο οποίος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Instagram:

«Μεγάλε Ους! Συγχαρητήρια, χαίρομαι τόσο πολύ για εσένα. Το αξίζεις».