Quantcast
Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» - Real.gr
real player

Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

10:37, 28/09/2025
Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

Εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά τρισευτυχισμένος για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο κωπηλασίας της Σανγκάης παρουσιάστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τη σπουδαία κούρσα του.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά, το πίστεψα ακόμη περισσότερο.

 

Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά, ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή», τόνισε ο 28χρονος κωπηλάτης.

 

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό», πρόσθεσε.

Για τη συνέχεια είπε: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Τριάντα χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα η Τουρκία να αποσύρει το casus belli

Μητσοτάκης: Τριάντα χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα η Τουρκία να αποσύρει το casus belli

10:24 28/09
Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

10:37 28/09
Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ζελένσκι: Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει

Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ζελένσκι: Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει

11:00 28/09
Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Παπανικολάου»

Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Παπανικολάου»

09:29 28/09
Φιντάν: Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan

Φιντάν: Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan

09:00 28/09
«Καμπανάκι» ειδικού για τις υποδομές της Αττικής: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ

«Καμπανάκι» ειδικού για τις υποδομές της Αττικής: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ

10:18 28/09
«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ

«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ

08:26 28/09
8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

08:45 28/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved