CIES - Τοπ-100 σέντερ μπακ του κόσμου: «Κυρίαρχος των αιθέρων» ο Φαν Ντάικ, 6ος ο Ντουάρτε, 41ος ο Σιόβας

«Κυρίαρχος των αιθέρων»-με βαθμολογία 93- είναι ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ Βίρτζιλ φαν Ντάικ, μπροστά από τον Νοτιοκορεάτη Μιν-ζάε Κιμ της Μπάγερν Μονάχου (92,2).

Τώρα που έγινε επέστρεψε από αμυντικό χαφ εκ νέου σε σέντερ μπακ, ο Πορτογάλος Ντανίλο Περέιρα (89,2) της Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε στο στο βάθρο, μπροστά από δύο άλλους παίκτες που δραστηριοποιούνται στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: τον Τζαμάαλ Λασέλες (89,4/ Νιούκαστλ) και τον Γάλλο Νταν-Αξέλ Ζαγκαντού (88,7/Στουτγάρδη).

Ο Χοακίμ Ενρίκε (87,7/ Σάντος) βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα για τους σέντερ μπακ που αγωνίζονται εκτός Ευρώπης.

