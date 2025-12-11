Quantcast
Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο - Real.gr
real player

Conference League: Έπιασαν… κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

22:30, 11/12/2025
Conference League: Έπιασαν… κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ στη Σαμσούντα με 2-1 την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, όπου υπάρχει πλέον… πενταπλή «συγκατοίκηση». Κι αυτό διότι εκτός απ’ την τουρκική ομάδα που έμεινε στους 10 βαθμούς και την Στρασμπούρ που θα παίξει στην έδρα της Αμπερντίν στις 22:00 της Πέμπτης (11/12), στο ρετιρέ ανέβηκαν και οι Σπάρτα Πράγας και Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι Τσέχοι έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ την έδρα της Κραϊόβα με 2-1 χάρις σε ένα γκολ του Ράιντς στο 89′, ενώ η Ράγιο «απέδρασε» με το διπλό απ’ την έδρα της Γιαγκελόνια με τα τέρματα των Καμέγιο και Πάχα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

20:41 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

23:00 11/12
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:47 11/12
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

22:45 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

22:30 11/12
Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

22:30 11/12
Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

22:15 11/12
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

22:10 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved