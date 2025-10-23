Conference League: Έστησε... πάρτι η ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν (6-0) - Real.gr

Συνδυάζοντας σπουδαία απόδοση και αποτελεσματικότητα, η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League διαλύοντας 6-0 την Αμπερντίν στην OPAP Arena.

Ουσιαστικά η Ένωση «καθάρισε» το ματς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ του Κοϊτά (11΄,18΄) και ένα του Ελίασον (27΄), ενώ στη συνέχεια σκόραραν οι Μαρίν (55΄), Γιόβιτς (81΄), Κουτέσα (87΄). Έτσι, πανηγύρισε την πρώτη της εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 15 χρόνια και παράλληλα πήρε τους πρώτους της βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές. Το 6-0 ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ΑΕΚ (6-0 τη Γκρεβενμάχερ τον Αύγουστο του 2001).

Όπως φαίνεται κι από τη διακύμανση του σκορ, η Αμπερντίν χρησίμευσε ως ιδανική αντίπαλος για να πάρει… τα πάνω της η ΑΕΚ μετά τις πρόσφατες μέτριες εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αδιάβαστοι οι Σκωτσέζοι, δέχτηκαν δύο γκολ στο 20λεπτο από την κλασική κίνηση του Αμπουμπακάρι Κοϊτά: στο 11΄ έξω από την περιοχή μετά από ατομική ενέργεια, στο 18΄ μέσα στην περιοχή από την πάσα του Ρότα. Και στις δύο περιπτώσεις από διαγώνια αριστερά, εκτέλεση με το αριστερό στην «απέναντι» γωνία του Μίτοφ. Στο 27΄ η ΑΕΚ έκλεψε μπάλα στο build up, ο Πινέδα πάσαρε στον Ελίασον και αυτός έγραψε το 3-0. Ενδιάμεσα (17΄) ο Ρέλβας είχε δοκάρι σε κεφαλιά, το ίδιο και σε κεφαλιά του Βίντα στο 37΄ ενώ η ομάδα του Νίκολιτς δημιούργησε ακόμα 2-3 ευκαιρίες και το σκορ θα μπορούσε να πάρει… τερατώδεις διαστάσεις.

Στο τρίτο δοκάρι της η ΑΕΚ… ανταμείφθηκε με ένα γκολ, όταν ο Πιερό πλάσαρε στην κάθετη δοκό του Μίτοφ, αλλά ο επερχόμενος Μαρίν μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 στο 55΄. Το 5-0 διαμόρφωσε ο Γιόβιτς στο 81΄ αφού απέφυγε και τον τερματοφύλακα με ωραία ενέργεια στην μικρή περιοχή, ενώ το τελικό σκορ στον πίνακα «υπέγραψε» ο Ντέρερκ Κουτέσα στο 87΄. Το ματς έκλεισε με ακόμα ένα δοκάρι (!) σε κεφαλιά του Βίντα στο 90΄.

Πολύ κακή ομάδα η Αμπερντίν, παραδόθηκε αμαχητί στην ΑΕΚ, η οποία ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία της, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακό στο Φάληρο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν (69΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος (77΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά (64΄ Κουτέσα) , Πιερό (69΄ Γιόβιτς)

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σίνι (46΄ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62΄ Κλάρκσον), Κάρλσον (72΄ Γένγκι), Άουσίς (46΄ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.