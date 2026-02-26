Conference League: Γλύτωσε από μέγα «κάζο» η Φιορεντίνα - Real.gr

Η Γιαγκελόνια «άγγιξε» το θαύμα στα play off του Conference League, αλλά η Φιορεντίνα στάθηκε τυχερή και γλύτωσε μέγα κάζο. Η πολωνική ομάδα που είχε ηττηθεί 3-0 εντός έδρας στο πρώτο ματς, νίκησε με το ίδιο σκορ στη συμπλήρωση του 90λεπτου στο «Αρτέμιο Φράνκι» και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί, οι «Βιόλα» βρήκαν δύο γκολ και προκρίθηκαν (2-4). Ωστόσο, στο ματς αυτό έλαμψε το άστρο του 19χρονου Μπάρτος Μάζουρεκ ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 26 λεπτά και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής γεννηθείς το 2007 που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, η Γιαγκελόνια δεν κατάφερε να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στα χρονικά των κυπέλλων Ευρώπης που ανακάμπτει από ήττα με τρία γκολ διαφορά στο πρώτο ματς. Η μοναδική που το έχει πετύχει είναι, πριν από 41 χρόνια (1985), η Χόνβεντ η οποία είχε ηττηθεί 5-2 από την Αμπερντίν στη Βουδαπέστη, αλλά νίκησε 4-0 στη ρεβάνς στη Σκωτία.

Η Ομόνοια πάλεψε για την πρόκριση στους «16» του Conference League, προηγήθηκε με τον Τάνκοβιτς, όμως κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο και δέχθηκε τρία γκολ από τη Ριέκα στην Κροατία. Έτσι, ηττήθηκε 3-1 ενώ είχε χάσει 1-0 και στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το θεσμό. Στην επόμενη φάση προκρίθηκε η Τσέλιε επικρατώντας 3-2 της Ντρίτα, δηλαδή με το ίδιο σκορ που είχε κερδίσει και στο πρώτο ματς! Έτσι, η Σλοβενική ομάδα που είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη League Phase, είναι μία από τις δύο υποψήφιες αντιπάλους της Ένωσης στους «16».